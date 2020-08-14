"Маневр, который исполняет Лукашенко, мы много раз наблюдали в России. Суть его - в смещении акцентов. Люди вышли на улицы с политическими требованиями и добивались смены власти. Протесты жестоко подавлены, участников акций калечили и содержали в пыточных условиях. И вот теперь Лукашенко вроде как смягчился и готов к диалогу с обществом. Но! Предмет разговора - только правозащитная тематика", - пишет глава Красносельского района Москвы в Facebook.

"Классический кнут и пряник. Сначала били и сажали. Теперь выпускают со словами: "Ну да, немного погорячились, не обессудьте".

Министр внутренних дел извиняется за избыточное насилие. Глава администрации обещает разобраться в ситуации с задержаниями. Председатель правительства встречается с рабочими и обещает, что больше никого лупить не будут. Бла-бла-бла.

При этом политические требования граждан - отставка президента и новые выборы - даже не обсуждаются. Наоборот, пока чиновники заговаривают зубы гражданам, Центризбирком нагло объявляет "окончательные результаты выборов" и официально фиксирует 80% за Лукашенко.

Я не хочу лезть с советами, но со стороны кажется, что это ключевой момент в современной истории Беларуси. Переломить ситуацию сейчас может новая большая волна протеста с требованием отставки Лукашенко.

Если в ближайшие пару дней граждане найдут в себе силы для того, чтобы снова массово выйти на улицу, то они победят".