"Не стоит поддаваться эйфории, слушая от белорусских полицейских генералов извинения за нанесенные полицейскими "случайным людям" травмы во время протестов. Им дали команду - они извиняются. Получат другую команду - и травмы умножатся. А команду дали вчера, потому что сегодня, 14 августа срочно собирается online Совет глав МИД стран Евросоюза. В повестке дня - введение новых санкций против персоналий в руководстве Белоруссии, ответственных за беспрецедентное насилие против мирных граждан, и совсем не только протестующих", - пишет журналист в Facebook.

"Санкции могут оказаться чрезвычайно болезненными для генералов и самого Лукашенко, разумеется, они стремятся их избежать и перестраиваются на ходу, тем более, что показательная порка белорусских "овец", как ополоумевший батька называет соотечественников, успеха не принесла, а лишь добавила ненависти к узурпатору.

Объявившись сегодня снова в стране после исчезновения на несколько дней с белорусских "радаров", Лукашенко ни словом не отметил, ни бровью не повел в ответ на мирное протестное восстание белорусов. Тем более, никаких извинений за издевательства над ними... Он заметил лишь, что приостановки в работе предприятий принесут только выгоду западным и российским конкурентам. Он выглядел одновременно заботливым, присмиревшим, но уверенным.

С чего бы это? А с того, что кажется очевидным: за эти дни Лукашенко получил уверения в поддержке от российского союзника, и неважно, пришлось ли его для этого возить в Москву или он сам туда летал, а то и к нему прилетали... Главное, мы видим результаты, - он сменил риторику, позволяющую ему, как, возможно, кажется его российским покровителям, надеяться на примирение с оскорбленными белорусами и получить паузу для организации приемлемого, в том числе, и для этих покровителей, транзита власти.

Видно же, что ни ЕС, ни США не готовы сейчас даже на такое ожидаемое от них протестующими белорусами содействие оппонентам "последнего диктатора Европы", как публичное признание победы Светланы Тихановской на президентских выборах 9 августа. Это означало бы признание нелегитимности Лукашенко, как переизбранного президента со всеми вытекающими последствиями для него. Но тогда Запад идет на еще один открытый конфликт с Россией, а пожалуй что, и с Китаем, вспомним, что председатель Си первым поспешил поздравить Лукашенко с победой.

Готовы ли к этому в Брюсселе и Вашингтоне? Похоже, что нет. Там все определяется повесткой дня предстоящих в ноябре президентских выборов в СШАМаксимум, на что будут готовы западники, это призвать к новым президентским выборам в Белоруссии. Поэтому, как и полагали многие аналитики, вся эта история приведет к тому, что ослабевший Лукашенко позволит Кремлю чуть ли не веревки из него вить.

Вначале он отпустит в Россию из гуманных соображений или как-то еще 33-х "вагнеровцев" и, пожалуй, откажет в выдаче некоторых из них Украине. Это должно выглядеть непременным условием политической и финансовой поддержки со стороны Москвы.

Потом ему придется дать свободу политическим заключенным, в первую очередь, своим главным конкурентам в борьбе за президентство, Сергею Тихановскому и Виктору Бабарико. Конечно, это будет обставлено, как принято у российских братьев по разуму, - признают виновными, но в срок зачтут проведенное в СИЗО время.

Потом в Москве не будут против некоторого уровня переговоров со структурами, созданными частью протестующих. "Круглый стол", наподобие польского, будет, скорее всего, неприемлем для Москвы, - есть риск утерять контроль над ситуацией и вообще, плохие ассоциации из прошлого...

Одним словом, требовать от белорусского узурпатора "Уходи!", придется еще не один день. Ну, это если все останется в рамках мирного процесса".