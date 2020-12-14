"Смотрел видео про спортсмена, который потерял в аварии ноги, но не сдался, нашел компанию, которая делает ультрасовременные протезы для бега, стал их тестировщиком и теперь, благодаря протезам, бегает быстрее спортсменов с естественными ногами. Протезы оказались так хороши, что обычные спортсмены требуют, чтобы их обладателей исключали из соревнований: слишком они быстрые", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Считаю, что вот эта Новая Беларусь, которая общается в зашифрованных мессенджерах, читает медиа через VPN, собирает средства на свои нужды, пользуясь техническими новинками банкинга - очень похожа на этого протезированного спортсмена.

После двух мировых войн и массовых советских репрессий от Беларуси остался живой обрубок: ни ног, ни рук, не работают участки мозга, отвечающие за речь и память. По идее, с такими повреждениями не живут, но воля к жизни оказалась настолько сильна, что даже почти не помня себя, Беларусь смогла осознать: у нее есть шанс вернуться к активной жизни, освоив новые технологии.

Например, как получилось с медиа: на том месте, где у тех же англичан местный паб + местная бумажная газета + радио на местном диалекте, у белорусов районный чат в месседжере. С точки зрения англичанина и вообще мира "естественных медиа", чат с шифрованием - это протез, но такой, который по многим параметрам обгоняет "естественные медиа".

Будущее Беларуси - это протезированное (почти как киборг) общество, которое в состоянии обогнать "естественные общества".