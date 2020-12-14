"В московских гостиных повисло напряженное, гнетущее молчание. (В такой момент - не рыпайся, а лучше - не дыши). А на самом деле - вот как все было", - пишет соратник Алексея Навального в Facebook, предлагая российской пропаганде новую версию отравления оппозиционера, учитывающую детали свежего расследования СМИ и активистов.

"13 декабря 2016 года Алексей Навальный объявляет о том, что выдвигается в президенты. Путин понимает: это начало масштабной провокации. Мировая закулиса объявила Навального главным противником Путина, чтобы сделать из него сакральную жертву. Ведь с этого момента, если волос с головы Навального упадет, думать будут на Путина.

В связи с этим специальным закрытым указом Президента при ЦСТ ФСБ России немедленно создается Группа Особых Поручений (ГОП-группа), всем сотрудникам которой другим закрытым указом присваивается звание Героев России. В состав ГОП-группы включаются военные медики, химики, а также специалисты по наружному наблюдению.

Дело в том, что в связи с поступающей агентурной информацией, Навального должны будут отравить ядом "Новичок", который будет доставлен прямиком из лаборатории Портон-Даун. Для этого и необходимо, чтобы рядом с ним все время дежурили наши специалисты. Отныне и впредь, члены ГОП-группы выезжают из Москвы каждый раз, когда Навальный путешествует куда-то с ночевкой. Они должны быть рядом, чтобы успеть вколоть антидот и защитить Путина от провокации.

Вскоре на горизонте ГОП-специалистов появляется Мария Певчих, загадочная незнакомка из Лондона. Все ясно: яд из Портон-Дауна привезет она. За ней устанавливается особый контроль, каждый шаг Марии снимают на скрытую камеру.

В августе 2020 года, ГОП-группа, как и всегда, отправляется на очередную операцию по защите Навального в его региональной поездке. У каждого с собой походная аптечка: в ней есть атропин, две рафаэлки и пачка активированного угля. Они, как и всегда, подробно следят за каждым шагом Навального и его команды, отчитываясь об этом как своему начальству на проспекте Вернадского, так и в редакцию газеты "Московский комсомолец" (зарплаты низкие, приходится подрабатывать).

Но, к счастью, все идет штатно. Благодаря бдительности ГОП-команды, злодейке Марии Певчих не удается осуществить свой зловещий план. Утром 20 августа, ГОП-специалисты отписываются начальству об успешном завершении очередной миссии и готовятся вернуться в Москву.

И тут происходит непредвиденное. У Навального в самолете разыгрывается приступ панкреатита, его бросает из гипергликемии в гипогликемию. Как назло, никто из ГОП-специалистов с рафаэлкой за щекою не летит тем же рейсом: они ведь думали, что опасность миновала, Певчих осталась в Томске. Поэтому никто не может оказать первую помощь.

Самолет совершает аварийную посадку в Омске. Туда срочно вылетают ГОП-специалисты из Москвы. Надо разобраться: как все-таки так вышло, что злодейка смогла отравить Навального, просочившись незамеченной мимо их опеки. Специалисты в штатском занимают кабинет главврача Мураховского и устраивают ему многочасовой допрос прямо в кабинете. Но Мураховский молчит, как партизан.

В это время, омские токсикологи один за другим берут анализы: один, два, три, двадцать.... Но ни в одном из них так и не находятся ингибиторы холинэстеразы. От отчаяния, доктор Сабаев самолично подмешивает в пробирки алкоголь, кофеин, сахар - но специалистов из Москвы все это не устраивает. Они знают: произошла трагическая ошибка, каким-то образом Певчих смогла отравить Навального, и им надо докопаться до истины о том, как она это сделала. Лишь после шестидесятого анализа доктора Мураховского, побледневшего, но не сломленного, отпускают из застенков ФСБ: становится ясно, что действительно случилось драматическое совпадение - панкреатит подкрался незаметно, Навального никто не травил.

После нескольких десятков звонков и смсок в Москву и консультаций с профильным институтом в Бийске ("может быть, Певчих как-то так смогла отравить Навального, что при этом пропали все следы?"), старший ГОП-группы принимает решение: все в порядке, Навального можно отпускать на лечение, он в безопасности.

ГОП-группа идет отмечать: пронесло; можно сверлить погоны под очередные звания. И в этот момент они и совершают свою единственную ошибку, расслабившись слишком рано: под покровом темноты, Мария Певчих с оставшейся неиспользованной пробиркой портон-даунского Новичка пробирается в самолет медицинской авиации..."