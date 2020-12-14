"Новое расследование Bellingcat-ФБК по отравлению Навального эпично во всех отношениях, но проседает часть с выводами в конце. Там, где Навальный включил любимую тему про коррупцию - дескать, развалили все вокруг, включая спецслужбы, которые теперь бегают за политическими критиками, защищая путинские миллиарды. То есть, надо полагать, что раньше наши великие спецслужбы были о-го-го: защищали родину, причем еще и успешно", - пишет публицист в своем Telegram-канале.

"Но в действительности операция по отравлению Навального (как выяснилось, она длилась три года и была санкционирована, как минимум, на уровне генералитета ФСБ) своим масштабом все больше напоминает историю отравления болгарского диссидента Маркова, которую я рассказывал. Длительная подготовка (там полгода), санкция на уровне высшего руководства спецслужб, использование технических наработок из специальных НИИ, куча исполнителей. А в итоге все равно все спалились и все было сделано через жопу (хотя Маркова все-таки удалось убить).

То есть, раньше чекистские ликвидаторы защищали от критиков привилегии советской номенклатуры, причем не только советской, но и союзных стран (убийство Маркова заказал болгарский генсек Живков). По нынешнем меркам аппетиты тогда были скромнее, однако правительственная дача в Барвихе была для жившего в бараке советского Ваньки такой же недостижимой роскошью, как сегодня яхта олигарха. А об успешности операций сейчас и тогда судить сложно т.к. у нас просто нет данных, сколько таких операций ФСБ реализовать удалось.

Понятно, какие политические цели преследует Навальный, выстраивая нарратив "развалили спецслужбы, поставив на службу олигархату". Но нам стоит помнить, что так было всегда".