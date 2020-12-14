"Анекдот середины 80-х годов прошлого века: какое в СССР самое популярное блюдо? Ответ: вырезка из Продовольственной программы. Помните, была такая программа? Принятая на майском (1982) пленуме ЦК КПСС? Сразу вспоминается в связи с последними поручениями Путина - в течение недели "решить вопрос с ростом цен на продукты", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"И тут же забегали, как ошпаренные, Мишустин, Решетников, Патрушев и другие ближние бояре с криками "недопустимо наживаться на людях!". И Генпрокуратура подключилась (странно, почему не сразу ФСБ?) И, возможно, заставят торговые сети на какое-то время придержать цены. И могут даже включить механизм госрегулирования - закон позволяет.

Но все это - борьба со следствиями, а не с причинами. Процитирую Григория Явлинского: "если рубль упал примерно на 25% с начала года, а от 70% до 90% сырья, оборудования, технологий - импорт, то цены не могут не расти... Россия потратила на поддержку населения и предпринимателей около 2% ВВП, в то время как все экономически развитые страны потратили до 20% ВВП. Это не жадность и не глупость, это цель другая: все вокруг враги, надо готовиться к конфликту, к защите суверенитета, со всеми воевать и иметь таких странных друзей, как Эрдоган".

Остановить цены административным способом можно - но ненадолго. И это неизбежно приведет к дефициту. Остановить цены можно, увеличив конкуренцию, увеличив предложение продовольствия - но для этого надо отказаться от безумных "антисанкций", именно они ограничили предложение и автоматически привели к росту цен.

Остановить цены можно, снизив НДС - а "выпадающие доходы" бюджета компенсировать тем, что прекратить тратить деньги на войну в Сирии и Украине, на помощь Лукашенко и Асаду. И сократить безудержно раздутые и засекреченные военные расходы, урезать расходы на жандармов из Росгвардии, на госзаказы "друзьям Путина" и на поддержку олигархов, попавших под западные санкции...

И да, хорошо бы еще прекратить воровать. Но это я уже совсем ударился в ненаучную фантастику".