"Я не писал про встречу Путина с СПЧ, потому что писать было нечего. Все и так понятно. Эхо в бункере гулкое - но это мы и так знали", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Дедушка живет в собственном мире, где есть только две проблемы, и те родом из СССР.

1. Дорожает подсолнечное масло.

2. Американка гадит.

Говорят, что ему пытаются изобрести пилюлю бессмертия. Но вместо нее, похоже, для всех нас изобрели машину времени. В телевизоре включают бункер - и здравствуйте, сиськи-масиськи, шамкающие 70-е.

Однако есть тревожная новость: сквозь это бормотание прорезался свой собственный, суверенно-российский суд по правам человека. С блекджеком и Зорькиным.

С одной стороны, смешно, потому что доказывает, что все прочие суды в России к правам человека отношения не имеют.

А с другой - не очень смешно, потому что идея отрезать страну от нормального, европейского Суда, давно уже мечется по кремлевским коридорам.И ничего хорошего бункерные планы нам не обещают".