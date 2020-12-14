"Трамписты, даже после решения всех судов, включая Верховный, продолжающие отрицать поражение Трампа и повторять его бредни о "китайско-венесуэльском заговоре", перестали быть политическим движением и превратились в сообщество фриков с альтернативной картиной мира", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Таких в последнее время много развелось: плоскоземельцы, антипрививочники, новыехронологисты, борцы с иудо-масонским заговором и тайным мировым правительством, отрицатели полета на Луну, короновируса, Холокоста. Теперь в этот ряд вошли "Свидетели победы Трампа".

Неизбежна дальнейшая маргинализация трампизма, превращение его в секту, смысл существования которой - сбор с лоховатых участников денег для предводителя. Чтобы быть в секте, мало поддерживать Трампа, нужно отрицать его поражение и верить в теорию заговора.

Республиканской партии придется срочно открещиваться от этой секты, иначе она станет ее филиалом.

P.S. Люди голосовали за Трампа по разным причинам. Это их право. Я пишу не о всех их, а только о тех, кто отрицает очевидный проигрыш Трампа, повторяя за ним бредни про заговор и фальсификацию выборов, китайский подкуп, венесуэльские технологии и пр. Вот это и есть его секта. Она пока на пике численности. Но когда дела против Трампа и его окружения дойдут до судов и эту веселую компанию в конце концов надолго посадят, в секте останутся только самые фанатичные адепты. Уверен, их будет немного".