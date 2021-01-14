"Странная картина, не правда ли? Главе государства, бессменному лидеру страны, объекту поклонения миллионов своих сограждан, символу огромной империи противостоит человек без имени, жалкий уголовник, растратчик, расхититель леса", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook в связи с анонсированным возвращением Алексея Навального в Россию.

"И глава государства дрожит на наших глазах мелкой дрожью и запугивает этого человека без имени, пытаясь предотвратить его возвращение в страну...

Объяснение этого сюжета - совсем простое.

Навальный - это не кировский, а Бирнамский лес (см. пьесу "Макбет"). Почувствуйте разницу.

Перед нами разворачивается совершенно театральная история. Навальный для Путина - воплощенный ужас приближения кары. И чем бы ни закончился этот сюжет, он не может не впечатлять".