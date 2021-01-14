"Алексей Навальный решил вернуться в Россию. Странно возвращаться в страну, власти которой, как ты полагаешь, едва тебя не убили. В которой все находится в руках мафиозной власти, способной сделать все, что ей угодно. Это все равно, что противнику большевиков добровольно отправиться в пасть к товарищу Сталину. На что надежда? Что пощадят? Примут решение не сажать или не уничтожать из каких-то своих расчетов? Если так, то на чем они основаны?" - задается вопросами публицист в "Живом журнале" .

"Единственной сдержкой могут быть прямые договоренности европейских лидеров с Путиным, что в случае ареста или нового покушения на убийство, последуют серьезные ограничительные меры. Но вряд ли что-то подобное есть. И есть большие сомнения, что это возможно.

Одним заключенным будет больше. В стране с традицией ГУЛАГа, где возродились репрессии - это ничего не сломает. И никто здесь не поможет - никакие протесты - к тому же ликвидированные, под предлогом пандемии. Достаточно посмотреть на Беларусь. Кому лучше от того, что Колесникова сидит в тюрьме? В отличие от Тихановской, которая находится в Европе? Из тюремной камеры ничего не сделаешь.

Политических перспектив здесь пока нет - режим будет ужесточаться. То, что есть сейчас - похоже, еще "цветочки". Пока не поздно, лучше отказаться от идеи прилета в Россию. Обращаться к своим сторонникам можно из Германии, принимая во внимание, соцсети с большим числом зрителей. Христо Грозеву для своих расследований по России поездки в Россию не нужны, но резонанс от них достаточно большой.

Удалось уцелеть - и слава Богу. Щекочихину, Политковской, Немцову так не повезло. При нынешних обстоятельствах нет ничего стыдного в том, чтобы получить политическое убежище.

Не знаю, что говорят Алексею Навальному его сторонники, но лучше просить его оставаться в Германии. Разговоры про то, что "это его решение" и восторженное одобрение, были бы хороши, если бы вы твердо знали, что можете его защитить. Но это невозможно. Посадят Навального - будет одним заключенным больше. Когда Ходорковского посадили, много удалось сделать? Хорошо еще, что ему после 10 лет удалось вырваться.

Билет на рейс компании "Победа" лучше сдать обратно. Пускай победно прилетит из Германии без Навального. А что скажет пропаганда - значения не имеет. Они, в любом случае, за словом в карман не полезет.

Оставайся в Германии, Алексей. Подумай еще раз. Не соверши ошибки".