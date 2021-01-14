Дональд Трамп

The White House / Flickr

"Что же, второй импичмент Трампу запущен. За проголосовало 232 конгрессмена, включая 10 республиканцев. Дональд Фредович действительно лучший агитатор, в том числе и против самого себя", - пишет аналитик и публицист в Facebook .

"На деле количество разгневанных республиканцев гораздо больше, другой вопрос, что они побаиваются остракизма, которому Трамп может их подвергнуть путем атак своих сторонников.

Теперь дело за Сенатом, чье голосование скорее всего будет отложено до середины весны. Импичмент будет висеть над Трампом, как дамоклов меч, и, по идее, должен настраивать на то, чтобы не мешать Байдену принимать дела, не раскалывать республиканцев и мотивировать приструнить своих сторонников от повторения прискорбных капитолийских событий.

Проблема в том, что рациональность давно уже исчезла из этой схватки и каковы будут действия Трампа не знает никто, включая, возможно, и его самого.

Также стоит учесть, что среди радикальных трампистов вполне возможны свои трактовки ситуации, благо атмосфера наэлектризована до максимума, и они могут пойти на резкие действия уже безо всяких призывов.

Демократы жаждут крови, чтобы торжественно выпороть отступника и перекрыть ему возможность снова баллотироваться. Республиканские элиты пытаются предотвратить полный переход партии под контроль Трампа и импичмент, скорее всего включающий запрет на занятие политических должностей их так же устраивает, хоть проговорить это четко и внятно вслух они не могут.

Трамп хочет защититься от возможных судебных исков путем создания полностью подконтрольного себе политического движения, отомстить обидчикам и вернуться во всеоружасе.

Расклад примерно такой, дальнейшее прозреть не может никто, слишком много случайных факторов и иррациональности в действиях сторон".