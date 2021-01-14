Палате представителей Конгресса США, 13 января 2020 года

House FloorCast

"Послушал немного дебаты по импичменту. Подумал, что из них становится немного более понятно, почему (многим) россиянам проще и ближе республиканцы, но и почему есть много убежденных сторонников демократов. Мне вот республиканские выступления казались более убедительными, - но я попробовал отрефлексировать это впечатление, - и вот что получилось (это заметки на бегу, не до конца продуманные)", - пишет историк-американист на своей странице в Facebook .

"Прежде всего, дело в том, что эти дебаты - политические. Никто из участников не собирался убедить другую сторону, каждый конгрессмен к началу выступлений принял для себя решение. То есть выступления были адресованы не коллегам, а избирателям, и выстроены в соответствии с логикой, близкой этим избирателям.

Республиканцы обвиняли демократов, что те сеют раскол в обществе. Говорили, что Трамп виноват (тут были разные варианты), - но не до той степени, чтобы отстранять его от власти. О том, что импичмент за неделю до конца полномочий - не нужен. О лицемерии демократов, которые не замечали или одобряли погромы со стороны "левых" летом, но называют "изменой" и "попыткой переворота" погром, устроенный правыми.

Эта линия аргументации понятна не только избирателям Республиканской партии, - но и многим из нас здесь в России. В самом деле, - тут есть сильная апелляция к "единому телу нации": нам не нужен раскол, призывы демократов к импичменту - это охота не ведьм и топтание мертвого льва. Оптимальным для страны кажется компромисс. (Не так же ли мы сами часто относимся к политике?)

Однако демократическим политикам и их избирателям ни "единая нация", ни компромисс ценностью не кажутся. Поэтому конгрессмены от Демпартии намеренно упирают на эмоции ("я лежала вон там на полу и слушала выстрелы"), с одной стороны, и на определения "заговор", "переворот", "опасность для демократии", "измена", - слушания в конгрессе не судебный процесс, - но их слушает вся страна. Предметом, который надо защищать, является не "единство, достигнутое путем компромисса", а ценности, ради которых страна существует (по мнению демократов). Именно этим ценностям нанес урон Трамп (конечно, не только в последние дни, а всем своим президентством). Демократам ближе мысль, что они находятся "на правильной стороне истории", и это их вдохновляет (кстати, это очень важная деталь: это убеждение невозможно оспорить, и оно само характеризует систему взглядов).

Оценки со стороны россиян (живущих в не в Америке), мне кажется, коррелируют с тем, чем для них являются Соединенные Штаты: для многих в России США остаются оплотом демократии и хранителем идеала, - и в этом они солидарны с демократической партией. Президентство Трампа нанесло этому образу сильный ущерб, тем скорее хочется о нем забыть. Это более идеологизированный взгляд на США (он может сочетаться с идеологизированным взглядом на Россию, но не всегда). США в этом смысле остаются "на правильной стороне истории", и важно их сохранить в таком качестве на благо человечества.

Для других россиян США - прежде всего обычная страна (могущая вызывать какие-то эмоции, но не обязательно), причем страна, на которую можно смотреть, перенося свои представления о должном с того, что они желают России. Здесь пересекаются несколько групп: те, кто не признает Америку в ее современном виде (нынешний "идеал" с его мультикультурализмом и феминизмом пугает россиян правых взглядов); те, для кого любые "идеалы" применительно к обществу четко ассоциируются с коммунизмом и ГУЛАГом (таких много среди россиян, живущих в США и им сочувствующих в России). Наконец, те, кто боится раскола американского общества как он боится гражданской войны в России.

Надо особо отметить, что российские "про-репы" и "про-демы" на самом деле очень далеки от американских республиканцев и демократов, - мы очень упрощенно понимаем мотивацию каждой из сторон и стоящую за ней традицию (а традициям этим многие десятки или даже сотни лет). Наша "система координат", сформировавшаяся в российских условиях, при наложении на американские сюжеты дает сильный сдвиг (в сторону республиканцев), причем многое "на демократической стороне" остается просто за рамками нашей сетки (ну или проваливается сквозь нее, если такая метафора лучше).

В общем, свои "республиканцы" (в американском смысле) у нас есть, или легко представимы. А вот свои "демократы" (в американском смысле) отсутствуют или представлены довольно маргинальными фигурами (и трудно заставить себя думать, что американские демократы не такие)".