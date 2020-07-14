"Совершенно неочевидными, если не сказать, случайными выглядят причины начавшихся 12 июля и продолжавшихся сегодня ночью боевых действий между Арменией и Азербайджаном, причем, вдалеке от Нагорного Карабаха. Официальный Баку называет имена четырех погибших азербайджанских военных и сообщает о пяти раненых, армянская сторона утверждает, что потерь в ее рядах нет. И Баку, и Ереван обвиняют друг друга в развязывании конфликта, это вполне обычная картина", - пишет журналист в Facebook.

"Необычным выглядит описание, данное пресс-службой Минобороны Армении, с таким недоумением докладывал бы о случившемся на линии фронта бравый солдат Швейк:

"Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА на Тавушском направлении, после предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции".

Минобороны Азербайджана, напротив, объясняется языком вполне казенным:

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок".

Так традиционно взаимно обвинительным и остался бы обмен "любезностями", если бы не пространное интервью, данное в понедельник журналистам в Москве послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы. Популярный еще с советских времен певец и композитор, как и полагается творческому деятелю, был эмоционален:

- Дело не в том, кто первый начал, кто второй ответил. Это все детали, которые не имеют значения. Вопрос - почему это возникает? Потому что оккупированы территории Азербайджана...

Когда опытный дипломат, - а известный певец уже 14 лет служит в Москве послом своей страны - так изящно, но честно уходит от ответа на вопрос, кто первым начал, сомнений не остается: азербайджанская сторона. Другой вопрос, зачем? Да ни зачем, так вышло. Понятно же, что воевать сегодня серьезно ни Азербайджан, ни, тем более, Армения не готовы. В Баку подозревают Ереван в стремлении спровоцировать вмешательство ОДКБ в военные действия на своей стороне, мол, Армения является членом этого военно-политического блока, возглавляемого Россией и, согласно уставу, агрессия в отношении одного из его членов расценивается, как нападение на сам блок.

Но для этого Армении нужно доказать, что против нее была совершена агрессия со стороны Азербайджана, а это сделать будет более, чем затруднительно, несмотря на активную стрельбу на границе с использованием одного танка, пары пушек и минометов... Пока события там не дотягивают даже до масштабов пятидневной апрельской войны 2016 года между Арменией и Азербайджаном, где армяне понесли более существенный урон, чем их соседи.

Срочно назначенное на понедельник заседание Совета ОДКБ перенесено на более поздний срок. Сергей Лавров по телефону ищет дипломатическую развязку с коллегами в Ереване и Баку. Воинственность в обеих столицах пока выглядит умеренной. Воевать никто не хочет. Все реалисты, заморозка конфликта на десятилетия выгодна всем. Можно ведь долгие годы, да практически всю жизнь и все президентские сроки махать шашкой, держась за власть и грозясь повергнуть врага. Но для этого его нужно бережно холить и лелеять.

Вот и еще четыре человека погибли от его рук, теперь они шахиды, как сказал президент Азербайджана..."