Николай Травкин
Избрание Басманным районным судом меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, 10 июля 2020 года
 
Избрание Басманным районным судом меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, 10 июля 2020 года
Московский городской суд / ВКонтакте

"В Хабаровске возник вопрос, если Фургал с 2004 года разбойничал, то почему же раньше к порядку не призвали? Но тут появился полпред Ю.Трутнев и все разложил по полочкам. "Когда человек идет на выборы губернатора, - объяснил Юрий Петрович, - никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным". Вон оно оказывается как. Любой оказывается может", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Захотелось в губернаторы, утром встал, умылся, паспорт захватил и в избирком. Там тебя в списочек внесли и будь любезен, иди борись в честной схватке за губернаторское кресло.

Ну, а то, что Фургалу три раза мандат депутата ГД вручали, так это его Жириновский проверял, может и недосмотрел. Пересчитывал в это время руками чего-то и проморгал. А учеба в академии госслужбы при Президенте РФ, так она вообще для всех открыта. Ее можно окончить даже не покидая тюрьмы. Сидишь по особо тяжкой, да хоть и за убийство, тяга к учебе появилась и, пожалуйста, в режиме онлайн добивайся диплома.

Особо любопытные настаивали, мол, это понятно, государство у нас демократическое и все дороги открыты. Но почему все же именно сейчас Фургала проверять вздумали?

А потому что раньше прокуратуре не до этого было - все силы были брошены на раскрытие дела 1959 года "Перевал Дятлова". Недавно дело раскрыли окончательно, руки освободились, а тут и поправки в Основной закон триумфально подоспели. Вот и решили ревизию провести, все ли губернаторы внесли достойный вклад в обновление Конституции".

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