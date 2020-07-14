Московский городской суд / ВКонтакте Избрание Басманным районным судом меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, 10 июля 2020 года

Московский городской суд / ВКонтакте

"В Хабаровске возник вопрос, если Фургал с 2004 года разбойничал, то почему же раньше к порядку не призвали? Но тут появился полпред Ю.Трутнев и все разложил по полочкам. "Когда человек идет на выборы губернатора, - объяснил Юрий Петрович, - никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным". Вон оно оказывается как. Любой оказывается может", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Захотелось в губернаторы, утром встал, умылся, паспорт захватил и в избирком. Там тебя в списочек внесли и будь любезен, иди борись в честной схватке за губернаторское кресло.

Ну, а то, что Фургалу три раза мандат депутата ГД вручали, так это его Жириновский проверял, может и недосмотрел. Пересчитывал в это время руками чего-то и проморгал. А учеба в академии госслужбы при Президенте РФ, так она вообще для всех открыта. Ее можно окончить даже не покидая тюрьмы. Сидишь по особо тяжкой, да хоть и за убийство, тяга к учебе появилась и, пожалуйста, в режиме онлайн добивайся диплома.

Особо любопытные настаивали, мол, это понятно, государство у нас демократическое и все дороги открыты. Но почему все же именно сейчас Фургала проверять вздумали?

А потому что раньше прокуратуре не до этого было - все силы были брошены на раскрытие дела 1959 года "Перевал Дятлова". Недавно дело раскрыли окончательно, руки освободились, а тут и поправки в Основной закон триумфально подоспели. Вот и решили ревизию провести, все ли губернаторы внесли достойный вклад в обновление Конституции".