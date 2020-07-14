"Попробую коротко сформулировать свои ощущения по поводу коллизии, которую условно можно назвать "Бабченко vs оставшиеся". (На место фамилии Аркадия тут можно подставить сотни других, просто его - самая яркая в этом ряду)."Бегите, глупцы", - звучит демонстративным рефреном с его страницы всякий раз, когда здесь кого-то посадят. Что ж, своей настойчивой политической азиатчиной Путин давно выписал индульгенцию всякому, кто выбрал "побег" в свободный мир (отъезд, переезд - это уже вопрос терминологии), и странно было бы упрекать уехавших в дезертирстве."Но тем более странно выглядит и улюлюкающий в сторону оставшихся", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook.

"Эмоционально понять его легко: каждая новая мерзость российской власти добавляет внутренней правоты тому, кто вышел вон. Но прилюдное регулярное расчесывание этой "правоты" оставляет печальное впечатление и заставляет думать о неврозе. Жизнь - не рулетка, где есть один выигравший цвет на всех. Тут нет и не может быть одной правоты, и квадрат вечного выбора расчерчен на четыре равные части: уехал и правильно сделал, уехал и ошибся, остался и ошибся, остался и правильно сделал. История переполнена этими четырьмя вариантами, но всякий раз это личный и не очевидный заранее выбор. На чашечках весов - десятки гирь и гирек, о многих из которых сам человек может даже не подозревать...

"Нас мучают не вещи, а наше представление о них", - писал Монтень (любимейшая цитата), - и эти представления столь различны и многообразны, что привычка регулярно соваться в чужой мозг со своим понятийным аппаратом выдает в человеке старшину, забывшего уйти в запас.

Не надо объявлять построение свободным людям. Судьба каждого - его персональный кейс, осложненный ответственностью за судьбы его близких - остающихся, уехавших... И дай бог каждому разобраться с собой, не ошибиться в собственном выборе. А с раздачей жизненных советов оптом, я думаю, стоит завязать".