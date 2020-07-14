"Господин Путин заявил, что у России появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос. Интересно, как, если у абсолютного большинства нет денег даже на первоначальный взнос по ипотеке? Если абсолютное большинство с учетом падения уровня доходов и потенциальных и реальных банкротств предприятий не знает, как они дотянут до следующего года, не то, что смогут планировать регулярно-кабальные ипотечные выплаты на двадцать лет вперед", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Если предлагаемая "льготная ставка" по ипотеке выглядит для человека без работы или с уполовиненным окладом, как издевательство - не хватает на хлеб, зато тебе снизили цены на жемчуг на 20%.

Единственный вариант решения "жилищной проблемы" в такой ситуации - раздавать жилье бесплатно, что в нынешней конъюнктуре смотрится фантастически, какие квартиры, если поскупились на копеечные меры поддержки для пострадавшего от весеннего кризиса населения и бизнеса.

В общем, дедушка в астрале.

А если по-серьезному, то для реального решения проблем, в том числе и жилищных, нашего населения необходим устойчивый и регулярный рост доходов по примеру нулевых. Только вот для этого нужно разгонять экономику до темпов нулевых, а для этого придется отказаться от сладких откатов, попыток геополитического доминирования и войны с Западом и делать много других, неприятных и подрывающих единовластие правящей клики вещей.

Что не более реалистично, чем рост новых "путинских", доступных для населения, жилых кварталов по щелчку пальца Вождя..."