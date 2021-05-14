"В моей семье соединились народы, которые раньше исходили ненавистью к друг другу. Счет между ними - бесконечен. Семьдесят, сто двадцать лет тому назад нас просто не могло быть, не могло быть наших детских продолжений, которые сейчас так замечательно смеются, с такой добротой", - пишет экономист на своей странице в Facebook .

"Да, все дело в этом - в доброте, во внутреннем ощущении добра - не убий, не смей тронуть, не нанеси удара, не делай того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Понимая зло, корни зла, как устроено зло, все зная о зле, хотя бы говорить о том, как все есть на самом деле, пытаясь добраться до того, что аккуратно называется человеческим мозгом, способным размышлять.

Какая часть человеческого стада является, действительно, готовой к тому, чтобы действовать по универсальному принципу этики - "не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе"?

Не знаю, не могу оценить, я так и не нашел ответа на этот вопрос у социологов, психологов, у всех, кто занимается общественным человеком. 10%? 20%? 70%? Какая часть из нас способна всесторонне смотреть на мир, системно, сбалансированно, исходя из "золотой середины", правильно балансируя между общим и частным, не строя дурацкие представления? 10%? 20%? 70%? Какая-то еще?

Наш общий, общественный мир по-прежнему полон загадок, мы воистину живем в неизведанном, только сердце бьется, оно отчаянно не хочет быть среди зла, с которым, иногда, кажется, что ничего нельзя сделать. И этот год, и прошлый, кажется, переполнены злом, и ему есть еще куда расти".