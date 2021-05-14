"Следящие за развитием конфликта в Израиле почему-то не обращают внимания на занятный момент - с учетом эскалации ситуации, накала страстей и достаточно очевидного в ситуации войны усиления межнацинального размежевания вероятность того, что арабские партии в Кнессете поддержат противников Нетаньяху, а противники Нетаньяху обратятся к ним за поддержкой становится минимальной. Что в очередной раз опрокидывает шансы на то, что бессменного израильского премьера, находящегося под угрозой судебного преследования удастся скинуть", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"И ведет к очередным, пятым уже выборам, где в условиях роста радикализации общества и очередной малой и победоносной, по крайней мере пытающейся быть таковой войны шансы Биби на переизбрание только растут.

То, что в Газе накопилось за последние несколько лет достаточно оружия и местные лидеры только и ждут возможности его использовать, и для того, чтобы отчитаться перед спонсорами, и для того, чтобы подстегнуть свое уставшее от экономических и социальных проблем общество, было очевидно, как и понимание того, нажатие на какие клавиши и кнопки вызовет у них очередной ракетный пароксизм, благо этот танец знаком уже евреям и арабам не хуже Мерлезонского балета для Людовика тринадцатого.

В итоге мы имеем трагические жертвы с обеих сторон, крики гнева и негодования, обращенные евреями и арабами друг на друга, развитие войны и подготовку к наземной операции, которая не решит ничего, даст только пару лет передышки для пополнения сторонами своих арсеналов, зато в идеале поднимет политические очки израильского премьера. Причем есть большое подозрение, что план этот детально, как последняя и крайняя мера, разрабатывался задолго до сегодняшнего дня, скрыто и цинично, на случай если вторые-третьи-четвертые выборы не дадут желаемого и единственно-приемлемого результата, то есть уверенного переизбрания.

Палестинцы "хороши", да и странно после полувекового сидения в гетто под властью радикалов, коррупционеров и радикалов-коррупционеров ожидать от них иного. Но и к другой стороне стоит присмотреться - не обстряпываются ли ценою человеческих жизней и возвышенной риторики "спасения отечества" вполне приземленные и прозаические делишки?

Никакие войны, ракеты, зачистки, теракты или танковые атаки не отменят простой реальности, что на узком клочке земли размером с половину Московской области вынуждены как-то уживаться семь миллионов евреев, шесть миллионов арабов и еще полмиллиона не примкнувших ни к одной, из двух национальных сторон людей, вроде переместившихся туда вполне-себе русских соотечественников.

И ни одна из сторон - насколько не были бы громкими безумные возгласы крайних про то, чтобы сбросить евреев в море или выселить палестинцев, полностью победить в этом конфликте не сможет. А значит нужно учиться как-то выживать..."