"Владимир Путин на заседании Совбеза выразил обеспокоенность обострившимся палестино-израильским конфликтом, подчеркнув, что "это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - напоминает бывший политик на своей странице в Facebook .

"Я после этих слов тоже поначалу обеспокоился. Думаю, не пропустил ли чего. Может в фбуке сидел, а в это время Турция в качестве субъекта федерации к нам в Россию оформилась. А там уж, из Турции, через Средиземное море до Израиля рукой подать.

Погуглил. Нет нигде сообщений, что Турция вошла в состав РФ.

Какой же негодяй тогда Владимиру Владимировичу внушил, что мы с Израилем границами соседствуем?"