"Читая в Фейсбуке ленты моих друзей и коллег, я наблюдаю как с каждым днем по мере нарастания новой волны эпидемии усиливается ожесточенность позиций - как тех, кто считает ковид мифом, так и тех, кто, испытав на себе или на близких приносимые им страдания, призывает относиться к проблеме максимально серьезно", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Предложения с обеих сторон слышатся всё более радикальные - и на этом фоне совершенно неожиданно для меня прозвучало мнение, высказанное на совещании в правительстве, где Т.Голикова заявила, что "ситуация не требует введения ограничительных мер для экономики", но при этом "граждане должны соблюдать все требования безопасности".

Конечно, некоторые назовут эту фразу образцом бюрократической банальности, но, на мой взгляд, она правильно отражают ситуацию. Весной, когда в большинстве стран экономики были "закрыты", это позволило стабилизировать ситуацию - но, на мой взгляд, важнейшим фактором стало не просто сидение людей по домам, но та резко возросшая осторожность, с которой они стали относиться как к своим действиям, так и к поступкам других.

Лето с низкими показателями заболеваемости в большинстве стран было отмечено ровно тем же: экономики "открывались", но люди оставались осторожными. Вторая волна в Америке, Европе и сейчас в России стала, на мой взгляд, следствием умножения числа агрессивных "ковидодиссидентов", которые демонстративно пренебрегают мерами безопасности.

Введение новых ограничений для экономики (за исключением некоторых ужесточений для сферы услуг) способно перечеркнуть надежды на хозяйственное восстановление. Российские власти, на мой взгляд, правы в нежелании их вводить. Однако это не означает, что люди должны пренебрегать элементарными правилами безопасности. Маски, перчатки, соблюдение социальной дистанции - это то, что на деле не требует больших усилий и не создает таких уж катастрофических неудобств. Требования безопасности нужно соблюдать как из уважения к другим, так и исходя из понимания собственных интересов, состоящих в сохранении пусть и не самого комфортного, но приемлемого образа жизни.

Люди в большинстве стран этой весной были напуганы и действовали с осторожностью не столько боясь штрафов или других наказаний, сколько действительно опасаясь заразиться болезнью, явно выглядящей грознее большинства нам известных. Сегодня эта боязнь ушла - к ковиду привыкли, и происходящее является расплатой за ошибки не только государств, но и граждан.

Мне кажется, что пришла пора "разделить ответственность": власти не должны контролировать каждый шаг граждан и запрещать те или виды бизнесов. Государство обязано обеспечивать качественное оказание помощи заболевшим, а каждый из нас - быть предельно осторожным, не подвергая себя и других излишнему риску.

Ситуация, которую в правительстве называют "управляемой", действительно будет таковой, если граждане начнут действовать ответственно - и не станет ей до тех пор, пока этого не произойдет, какие бы усилия ни предпринимали власти. Сегодня во Франции и США, Индии и России дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации зависит не от Э.Макрона или Д.Трампа, Н.Мори или В.Путина - оно зависит от французов и американцев, индийцев и россиян. И не надо делать вид, что мы не способны этого понять..."