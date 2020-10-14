"Перед нами фактически формируется масштабная система запрета на работу для старших категорий населения. После введенных недавно ограничений на увольнение "предпенсионных" возрастов желание их трудоустраивать у работодателей резко сократилось. Сейчас с "самоизоляциями" и карантинами уже и пенсионеры становятся париями и "неприкасаемыми", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Зачем тебе работник, которого в любой момент по государственной директиве могут отослать домой на изоляцию, причем на неопределенный срок? Если весной все происходило неожиданно и внезапно, да и сроки ограничений были непонятны, как и вероятность новых волн запретительных мер, то сейчас, с их повторением, категории риска становятся просто "токсичными" для работодателей.

Если ты не уникальный специалист или большой начальник со связями, способный постоять за себя и наплевать на все ограничительные рогатки, то шансы найти или сохранить рабочее место после 65 лет становятся очень небольшими.

Итог прост - людям приходится отказываться от привычных моделей существования, потребления, отдыха. Причем людям, которые вроде бы уже состоялись в жизни, получили и квалификацию, и рабочий опыт практически директивно заявляется - идите на пенсию, она теперь все, что у вас есть.И неважно, связаны ли вы кредитами, медицинскими счетами, необходимостью помогать близким, платить за ремонт квартиры или строительство дачи. Есть какие-то накопления - хорошо, нет - ваши проблемы. Ведь мы заботимся о вас, "дорогие наши пенсионеры". И в качестве заботы паек в полтора-два десятка тысяч рублей и "волчий билет".

Феномен этот еще предстоит осмыслить, как и его последствия, которые скорее всего не будут ограничиваться узким временным периодом этого года.Фактически мы наблюдаем сознательную, под благовидными предлогами, дискриминацию целого социального слоя. Причем со стороны людей, по возрасту принадлежащих именно этому же слою, но по занимаемым ими позициям и принадлежащей им власти способных обходить и игнорировать создаваемые ими же ограничения.

При этом можно продолжать цинично говорить про возможность работы на удаленке, но умалчивать, что для множества существенных категорий работников: рабочих, медсестер, таксистов, поваров, консьержей, уборщиц, библиотекарей, техников, музейных смотрителей или гардеробщиков, охранников, технологов, продавцов, кассиров, врачей - можно продолжать перечислять очень долго, никакая удаленка просто невозможна".