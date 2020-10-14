"Прогнозы на развитие эпидемии ковида в России неблагоприятны. Разумные власти в этой ситуации отменили бы осенний призыв в армию. А еще более разумные руководители, - немедленно ввели полностью контрактную армию. Но это не российские власти. Это - безответственные, безнаказанные начальники. Отсюда - решения. Такие же, как и в весенний "призыв смерти", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Шойгу объявил, что осенью в армию будут призваны 128 тысяч человек с соблюдением мер безопасности против ковида. Вряд ли, впрочем, индивидуальные средства защиты смогут защитить молодых людей, которые будут жить в казармах. Кроме того, есть еще одно обстоятельство относительно защиты от ковида. Не будут ли призывников заставлять в принудительном порядке вакцинироваться недоделанной вакциной "Спутник V"? Используют ли их в качестве "подопытных кроликов"? Тем более, что сам Шойгу, по заявлениям пропагандистов, якобы сделал прививку от ковида.

Зная, как устроено российское начальство - поручиться за то, что такое не случится - невозможно.

Но даже если не прошедший клинических испытаний, имеющий многочисленные противопоказания препарат "Спутник V" не будет применяться, - само по себе решение устроить призыв в армию в условиях пандемии - преступление.

Защищайте своих детей. Меняйте власти".