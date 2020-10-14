"Риски, связанные с "умным голосованием", загнали Кремль в ситуацию, когда он будет вынужден озаботиться отбором не только будущих победителей выборов в одномандатных округах, но и их соперников", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Это неизбежно приведет к столкновениям с руководителями оппозиционных партий - прежде всего КПРФ. Партийцам в части отбора кандидатов раньше была предоставлена значительная степень самостоятельности, поэтому когда Кремль еще и сюда попытается влезть, им это точно не понравится.

Для УВП главным принципом отбора станет неприемлемость кандидатов. Они должны быть настолько отвратительными, чтобы Навальному не из кого было выбирать. Чтобы даже если он выберет, ни один нормальный избиратель на такой вариант не позарился.

Естественно, все это приведет к резкому росту недовольства и снижению явки. Если говорить шире, - к существенному ухудшению качества политического представительства. За этим, безусловно, последует всплеск антисистемных настроений.

Самое то, что нужно в преддверии 2024 года".