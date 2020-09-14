"Множество кандидатов, поддержанных "Умным голосованием", победили на региональных выборах. В том числе в двух крупных городах в городские думы прошли координаторы штабов Навального, Сергей Бойко в Новосибирске и Ксения Фадеева в Томске; мои поздравления с победой", - пишет социолог в Facebook, подводя первые итоги Единого дня голосования.

"В этих двух городах кандидаты, поддержанные УГ, потенциально смогут составить крупные коалиции (в Томске кандидатов, поддержанных УГ, просто большинство). Вот прямо так. В целом по стране победивших было бы больше - возможно, в разы - если бы не фальсификации, досрочка, подкуп и недопуски.

Понятно, почему в стране идет закручивание гаек, понятно, почему растут фальсификации, понятно, почему отравлен Навальный - власть теряет популярность.

Главная причина в том, что молодые люди реже смотрят телевизор и не погружены в создаваемую им альтернативную реальность, а полноценную замену телевизора в Сети создать не удается. Это свойство медиапотребления вряд ли будет меняться с возрастом - то есть неумолимо, как движение ледников в горах, число сторонников власти будет таять.

ЕР уже является партией меньшинства. Путин пока сохраняет поддержку большинства, но это вопрос времени - посмотрите на соседнюю Беларусь, где некогда популярный лидер практически полностью растерял поддержку, и пытается удержаться на голом насилии".