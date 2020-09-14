"Вот еще одно наблюдение, глядя на кадры как граждане Беларуси срывают маски с людей без опознавательных знаков, снимающих их на камеры", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Когда Лукашенко и его подручные придумывали, как они будут унижать и пугать протестующих, они, наверное, думали, что это очень круто - вот эти ряды стройных парней в черной форме, бронежилеты-автоматы и черные балаклавы. Прямо как в кино, как фашисты в "Семнадцать мгновений весны".

Но реальность ровно противоположная - никто не воспринимает этих людей как сотрудников полиции-милиции, служб безопасности и т.п. Бандитская эстетика указывает на бандитов, и все. Они так гражданами и воспринимаются - их боятся, естественно, но нисколько не уважают.

Лукашенко не воспринимался гражданами как легитимный лидер Беларуси и раньше - это видно по результатам голосования 9 августа. Но если и были какие-то остатки уважения к "власти", то он его полностью разрушил своими идиотскими театрализованными представлениям и тем, что вывел на улицу людей, одетых как бандиты и ведущих себя как бандиты".