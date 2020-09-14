"Полуфициальные интерпретации дела Навального можно свести к двум объяснениям, каждое из которых сложно назвать идеальным", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook.

"1). Никакого отравления не было, а если и было, то отравили немецкие врачи - прислужники НАТО-Бундесвера-спецслужб.

Недостаток - версия не объясняет, что произошло между Томском и Омском.

2). Отравление было, и это - провокация мировой закулисы.

Недостаток: если все так, то это вторая дыра в системе непосильным трудом построенной системе безопасности: сначала проверенных бойцов ЧВК выманивают из страны украинцы, звонящие с незнакомых номеров по технологии работников службы безопасности Сбербанка, теперь в самой глубине страны разворачивается мощная операция недружественных спецслужб, призванная остановить северный поток и прочие скрепы - а мужики-то снова ничего не знают.

Обе версии не объясняют отсутствие уголовного дела, которое легко возбудить по поводу танца вблизи вечного огня, отрицания изобретения Поповым радио или съедения одним африканским племенем вождя другого в XVII веке - но никак нельзя по поводу угрозы гибели собственного гражданина или мегапровокации мировой закулисы".