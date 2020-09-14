"Во-первых, конечно, поздравления: победа на выборах в Томске, про который вышло очень своевременное и важное расследование Алексея Навального, и успех в Новосибирске, в том числе Сергея Бойко, - это очень хороший результат, показывающий, что крупные города устали от жуликов, воров и их вождя", - пишет политик в Facebook.

"Однако есть и во-вторых: это полностью уничтоженные выборы, которые в принципиальных, ключевых точках просто рисуются с потолка. Для этого теперь есть все механизмы: от недопуска кандидатов до трехдневного голосования. Мы отлично научились побеждать, плавать наперегонки с узурпаторами власти: они в воде, мы в кислоте. Но - плавать. А что делать, если из бассейна просто спускают воду и закрывают на переучет?

Давайте не будем забывать, что до финала гонки - трехдневного голосования со всем его мошенничеством - не дошли ключевые фигуры наподобие Олега Мандрыкина, кандидата в архангельские губернаторы, или команды казанского Осиново, снятой по беспределу. Не забудем и обыски, аресты: все это стало привычным фоном.

И в итоге все выборы глав регионов - за властью, зачастую с невероятными 80%. А наблюдатели? - "Мы вам яйца оторвем", - как сказали 15 наблюдателям во Владимирской области после 18 часов плена в полиции без еды, воды и связи.

Конечно, нужно продолжать использовать выборы как момент неустойчивости режима. Но ни в коем случае не забывать, что если с казино играть в рулетку, то выиграет всегда именно оно. Как и на этот раз: больше 80% мандатов - у Едра.

Тем не менее честных победителей еще раз нужно поздравить: каждая из побед приближает нашу общую. Главное - не увлекаться головокружением от успехов и трезво оценивать реальность".