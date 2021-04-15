Алла Гутникова на выходе из Басманного районного суда, 14 апреля 2021 года

DOXA / Telegram

"У людей бывают разные поводы для гордости, а мой - DOXA, мои студенты. DOXA начиналась как высоколобый проект о критике академии, они проводили конференции и спорили в стенах Высшей школы экономики с мировыми философами, а потом писали об этом еще неловкие ученические тексты", - пишет обозреватель и преподаватель на своей странице в Facebook .

"Они успели побыть свободными в России, получив главный опыт своей жизни, теперь уже навсегда. Не бойся говорить, когда страшно, ищи помощи у людей и помогай им сам. К ним, запертым в квартирах после Басманного суда, приходит взросление - теперь я буду учиться у них.

Они сформулировали свои этические принципы, гораздо более крепкие и ясные, чем у старших поколений, живущих в России.

Растущая военная диктатура несла студенческий проект в правозащиту: не мы выбирали для себя жизнь, которая состоит из обысков и арестов друзей. Теперь ком истории катится дальше, и есть две дороги. На одной нас всех сметет в тюрьмы, внутреннюю или внешнюю эмиграцию.

На другой на место четырех арестованных редакторов DOXA встанет восемь новых. Преподаватели не будут бояться говорить, потому что в страхе жизни нет. В стране возникнет десятки новых независимых студенческих проектов.

В мае DOXA и Свободный университет проведут всероссийскую студенческую конференцию "Не для школы, а для жизни мы учимся", на которой студенты обсудят, как заниматься наукой в казармах и тюрьмах, в которые превращаются наши учебные заведения, как делать студенческие медиа, какие возможности по академической мобильности у нас есть, как защищаться от давления администраций, как оставаться свободными".