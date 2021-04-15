"Вчера растерянный и испуганный пресс-секретарь Высшей школы экономики отказался комментировать преследования журналистов издания DOXA (которое начиналось как студенческий журнал ВШЭ) словами: "При чем тут мы? Очень просим без нашего участия". Такой вот финал пути вуза, который долгие годы считался одним из самых вольнодумных и либеральных в стране, поддерживал (хотя бы декларативно) активное участие своих студентов в общественной жизни, а себя пытался представить чуть ли не вторым домом, где заботятся об учащихся и ценят выпускников. Кстати, у меня даже где-то должна лежать карточка выпускника Вышки, которой мне вряд ли когда-нибудь доведется воспользоваться", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Но и другие не лучше. МГУ (моя вторая alma mater) давно стал личной вотчиной Садовничего, услужливо предоставляющей все ресурсы играющей в ученого дочке Путина. РГГУ, МГИМО и другие тоже послушно берут под козырек. И это еще хорошие, "элитные" вузы. Хватает ведь и заведений типа РГСУ, где студентов воспринимают практически как "спецконтингент", который надо строить и перевоспитывать.

При этом везде есть нормальные, адекватные преподаватели, которые имеют свое мнение и уважают мнение студентов, даже если оно не совпадает. Но вместо них слышно лишь чиновников от образования.

Берусь предположить, что похожая ситуация и во многих других сферах, от медицины до армии. "На местах" хватает талантливых и честных людей, но руководство повсеместно в руках тех, чьи ценности и взгляды на жизнь принципиально отличаются, а интересы связаны исключительно с сохранением status quo любой ценой.

Может быть, поэтому в последние годы так распространились всякие открытые письма и петиции от лица разных сообществ. Профессионалы "через голову" своих руководителей пытаются донести свою позицию. Иногда это работает. А вот с институционализацией этих сообществ дела обстоят хуже. Попыток было много, но, кажется, работники не спешат объединяться в какие-то постоянные структуры (профсоюзы, ассоциации и т.п.). Интересно, почему? Не доверяют друг другу? Опасаются преследований? Вообще не видят смысла в формализации?

Вот если бы кроме пресс-секретаря ВШЭ была бы какая-нибудь независимая ассоциация преподавателей и студентов ВШЭ, думаю, ее реакция была бы другой и за альма матер не было бы так стыдно".