"Очередной ученый арестован по подозрению в госизмене. Профессор МФТИ Валерий Голубкин , который среди прочего занимался гиперзвуковыми технологиями. Достаточно посмотреть на список дел по 275-й статье Уголовного кодекса ("Государственная измена"), чтобы понять, что ученые оказались в особой группе риска. Есть два фактора, благодаря которым именно они находятся под пристальным вниманием спецслужб", - пишет адвокат в своем Telegram-канале .

"Первый фактор: обладание чувствительной информацией. А сферы чувствительности в наше военное время настолько расширились, что абсолютно любая информация может попасть под это определение.

Второй: общение с иностранцами. Поводом для преследования может стать любое общение с зарубежными коллегами: поездки по научному обмену, совместные исследования, доклады на международных конференциях и отправка сообщений.

В большинстве случаев в сферу внимания спецслужб попадают ученые, имеющие отношение к военной тематике. А так как наука в нашей стране по-прежнему работает по советскому образцу, то практически все ученые, так или иначе, как-то с ней связаны. Если, конечно, речь не идёт о гуманитарных науках. Хотя наши спецслужбы и там могут найти что-нибудь "русофобское", особенно в работе историков.

Один из подзащитных "Команды 29" Виктор Кудрявцев был обвинен в госизмене за свою деятельность в рамках международного проекта, реализуемого институтом ЦНИИмаш, в котором он работал. Он был одним из немногих в своем институте, кто владел английским языком, поэтому ему и поручили готовить и отправлять отчетные документы по проекту иностранным партнёрам. Перед отправкой он получал предварительное разрешение специальных комиссий, в том числе Комиссии по секретности. Несмотря на это спустя 6 лет после отправки отчета в нем внезапно была обнаружена гостайна, а самого ученого обвинили в госизмене и арестовали.

Другой наш подзащитный Валерий Митько, президент Арктической академии наук, был обвинен в шпионаже за то, что якобы вывозил секретные сведения в Китай. На самом деле Митько приезжал в Китай с лекциями по приглашению Даляньского университета, а материалы, которые он брал с собой, касались исключительно его научной и преподавательской деятельности.

Чтобы привлечь человека к ответственности, нужно доказать, что переданная информация являлась государственной тайной. А как это сделать? Экспертным путем. Чекисты отправляют материалы на экспертизу своим же коллегам, чекистам, прикомандированным к разным министерствам и ведомствам. Если речь идет о вооруженных силах, то в Министерство обороны, если об энергетике - в Министерство энергетики, о медицинских технологиях - в Министерство здравоохранения, и так далее. Эти эксперты, нередко в погонах, подгоняют отправленную информацию под какой-либо пункт соответствующего перечня сведений, подлежащих засекречиванию. Такой перечень есть в каждом ведомстве, а формулировки в нем настолько размытые, что при желании попасть под него может совершенно любая информация.

А желание есть, потому что есть план по ловле шпионов и госизменников. План ведь нужно выполнить, а еще лучше - перевыполнить. И когда подобные преступления "раскрываются", вся цепочка, задействованная в расследовании, получает хорошее вознаграждение: правительственные награды, звания, должности. Я бы даже назвал эту цепочку пищевой, потому что она буквально переваривает ни в чем не повинных людей.

В связи с поправками в закон об образовании, так называемым запретом на просветительскую деятельность, многие заговорили о том, что теперь государство пришло и за учеными. На самом деле за учеными оно пришло уже давно. А поправки - это уже контрольный выстрел в науку. Ведь в условиях, когда любой ученый, имеющий международные связи, может быть обвиненным в шпионаже и госизмене, наука, конечно же, развиваться не может".