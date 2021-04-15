"В современной политике насилие по-настоящему эффективно только до того момента, пока оно еще не применено. Пока оно над тобой нависает, но еще не придавило. Как только последнее произошло, словно пелена спадает", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Всякое очарование исчезает и остается одна противная банальная фигня. После этого от насильника начинают отворачиваться даже те, кто прежде ему симпатизировал совершенно искренне. И вскоре насилие становится необходимо уже против них.

Наверное, именно это и имел в виду Толстой, когда говорил, что "насилие нельзя регулировать и употреблять только до известного предела. Если только допустить насилие - оно всегда перейдет границы, которые мы хотели бы установить для него".

В общем, в такие моменты важно помнить, что массированное применение силы есть свидетельство проигранной дискуссии. Насилует тот, кто не может уговорить. В современном мире власть, у которой есть убедительные аргументы, будет использовать именно их, а не уголовные дела возбуждать".