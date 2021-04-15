"29 лет назад правительство Гайдара покончило с многолетним дефицитом товаров в стране, создав основы рыночной экономики, включая отказ от административного регулирования цен. С тех пор попытки их регулировать еще несколько раз предпринимались, но каждый раз заканчивались фиаско, ибо в рыночной экономике административное регулирование цен не работает (регулирование тарифов "естественных монополий" отдельная тема). Первым на эти грабли наступил В.С.Черномырдин, возглавив правительство в декабре 1992. К счастью, у Степаныча хватило мужества и мудрости, после появления первых признаков дефицита товаров с регулируемыми ценами, свое постановление отменить", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook .

"И вот в декабре 2020 Путин решил вновь поэкспериментировать с регулированием цен на продукты питания. Уже через месяц возникли сбои в поставках сахара и масла в магазины. А перед 1 апреля, когда производители гадали, продлит ли правительство заморозку цен, заводы логично решили придержать товар на складах. Классического дефицита еще не возникло, но предпосылки к нему и первые симптомы налицо.

В качестве примитивного лукавства в отношении потребителей в магазинах появились пакеты с сахаром по 0,8 кг по цене прежнего килограмма - эдакий аналог прошлого трюка с 9 яйцами вместо 10 в упаковке. Кстати, над яйцами (а заодно и над курятиной) тоже нависла угроза дефицита. За последние 2 месяца цены на мясо птицы и на яйца выросли в большинстве регионов более чем на 10%. В Минсельхозе заговорили о необходимости установить предельные розничные цены на эти продукты.

Замечу, что де-факто цены на яйца и мясо птицы уже регулируются. В начале марта крупнейшие производители под давлением правительства согласились два месяца не повышать закупочные цены для магазинов. Однако для потребителя цены в рознице все равно выросли.

В свете надвигающихся сентябрьских выборов и катастрофического падения рейтинга партии власти имитация "заботы о народе" в виде попыток административно ограничить рост цен с большой вероятностью продолжится. Известно, что сжатая пружина после снятия ограничений быстро выстреливает. Подобные попытки с большой вероятностью закончатся скачкообразным ростом продовольственных цен вскоре после выборов.

Однако, это не самое страшное. Совсем беда наступит, если власть решит постоянно регулировать цены. Благо разговоры об использовании советского опыта планирования и регулирования возникают все чаще. Вот тогда дело закончится катастрофой, и новое поколение российских людей на практике узнает, что такое товарный голод и дефицит, знакомый их родителям и дедам".