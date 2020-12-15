"Пока наши пропагандисты собираются с мыслями, а вдумчивые пользователи интернета сообщают в комментариях, что такого быть не могло, потому что "ну там же профессионалы, нельзя так проколоться", вот вам старая история про австралийскую секретную службу", - пишет журналист и маркетолог в Facebook в связи с расследованием отравления Алексея Навального.

"Она была настолько секретная, что первые двадцать лет ее существования даже сам факт того, что она есть, был известен очень узкому кругу людей. Казалось, пацаны на пути к успеху. Но все сломалось, когда в 1983 году они решили провести учения.

По сценарию группа захвата должна была проникнуть в отель "Шератон" и освободить заложников. Проблема была только в том, что отель предупредить забыли. И когда группа захвата выбила дверь на десятом этаже, туда поднялся ничего не подозревающий менеджер, которому, разумеется, тут же прилетело. Менеджера спустили в лифте вниз и грубо выкинули в лобби, чтобы не мешал творить добро.

Через несколько минут после этого унижения он увидел как из лифта выходят вооруженные автоматами люди. Группа захвата прорвалась через изумленное лобби на ресторанную кухню и погрузилась в автомобили, которые ждали у черного входа. Тут-то половину группы и арестовала полиция, которую вызвал обидчивый менеджер. Полиция, разумеется, тоже ни о чем не знала, это же была секретная операция.

Непосредственных участников балагана секретная служба называть полиции отказалась, так что их имена появились только в газетах. Впрочем, они почти никак не пострадали - от отеля и его сотрудников секретная служба откупилась, кого-то из руководителей отправили в отставку. В общем, казалось, что эта глупая история закончилась малой кровью.

А потом австралийское правительство еще немного подумало и запретило сотрудникам своей секретной службы носить оружие и, на всякий случай, конфисковало весь арсенал, чтобы и мыслей никаких не было на эту тему.

Запрет продержался почти двадцать лет. Все это время австралийская секретная служба боролась с мировым терроризмом и прочими злодеями исключительно добрым словом.

Самое поразительное, что ничего особенно плохого в Австралии за эти двадцать лет не произошло. Ни один отель уж точно не пострадал".