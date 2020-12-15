"Расследование покушения на Навального, проведенное Bellingcat, выявило множество важных деталей, но только подтвердило то, что мы и так знаем о российской власти", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"1. В России правят не просто воры, но массовые убийцы. Еще с первой чеченской войны в этом нет сомнений.

2. Президент Путин - крестный отец конгломерата организованных преступных группиповок (спецслужб), использующих для достижения своих корыстных целей террористические методы, в т.ч. применяющих химическое оружие. Об этом известно еще, как минимум, с отравления Литвиненко.

3. В России - классическое преступное государство. Все его руководители - преступники, систематически нарушающие не только нормы международного права, но и собственные законы. После тайной агрессии против Украины, сбитого малайзийского "Боинга", преступлений в Сирии (я уже не говорю о системной коррупции, поразившей весь государственный аппарат) в этом не может быть сомнений.

4. Правящие преступники патологически бездарны, "чтоб они не делали, не идут дела". Ракеты у них падают, высокодоходные корпорации становятся убыточным. Когда они пытаются кого-то убить - часто косячат и попадаются. Так было при отравлении Литвиненко и Скрипалей, убийстве Хангошвили и т.д. История покушения на Навального - новое подтверждение этому.

Что это расследование изменит? Разве что западным "понимателям Путина" будет сложнее притворяться, что они всего этого не знают".