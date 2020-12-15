"Четыре года сидит в тюрьме по подлому подложному обвинению историк Юрий Дмитриев. "Не стоит село без праведника" - в нашем случае именно его, праведника, расчетливо сживают со свету чекисты, которым он наступил на хвост, напоминая нам о кровавой истории Сандармоха", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook.

"Путин путиным, но подлое "дело Дмитриева" придумывали и доводили до реального срока люди со своими персональными именами - следователи, прокуроры, судьи... И они не должны думать, что когда песочные часы перевернутся, им удастся свалить все на Путина. "И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда".

Надеюсь, мы не совершим ошибку тридцатилетней давности, когда в легкомыслии позволили себе обнулить собственное прошлое, под песенку Юльчерсаныча Кима "Зачем былое ворошить?".

Этот гной придется вычистить, чтобы не погибнуть от интоксикации. А пока - все, что мы можем, это не забывать про Юрия Алексеевича Дмитриева.

И требовать его освобождения".