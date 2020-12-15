"Когда говорят, что Bellingcat - это сливы спецслужб, а не расследования... Это вообще очень популярный штамп пропаганды. Той самой, которая носится с WikiLeaks и Ассанджем, рассказывая, что он рассказывает правду, за что и страдает в британской тюрьме", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook в связи с дискуссиями вокруг свежего расследования, посвященного отравлению Алексея Навального.

"Но отличие коренное между WikiLeaks и Bellingcat одно - первые расследовали нарушения прав человека в США, а вторые - в России.

А вообще институты частных расследований будут развиваться вместе с информационным обществом. Скоро мы услышим, что надо разогнать подконтрольное государству следствие и отдавать его на аутсорсинг.

И вообще система получения доказательств изменится, потому что все оставляет цифровые следы. По 90% дел никого и допрашивать будет не нужно. Государства менее поворотливые, чем общества, поэтому еще не врубаются.

Между тем деятельность спецслужб уже вовсю расследуется в частном порядке, несмотря на все законы о гостайне".