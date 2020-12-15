"Больше всего в расследовании отравления Навального поражает не его оперативность и объем полученной информации, это уже не удивляет ввиду развала отечественного силового блока и достаточно очевидного непрофессионализма исполнителей. Поражают лица предполагаемых исполнителей", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Это не одухотворенные Юрии Соломины из "Адьютанта" и "Тасс", не уверенно-интеллектуальные Штирлицы, даже не "розовые лица" милиции Маяковского.

Перед нами дядьки средних лет с осунувшимися, заплывшими, усталыми лицами, с пустыми глазами. Так и читаются мысли об ипотеке, надоевших женах, дурном и глупом начальстве - типичные типажи из автобуса или метрополитена, не хватает только потрепанных джинсов и спортивной сумки со сменой формы ночного охранника через плечо.

И вот подобные "герои" и реализуют указы кому жить, а кому умирать, отданные такими же заплывшими и усталыми, только чуть более успешными дядьками из высоких кабинетов. Интерес и мотивация у них общие - удержаться на рабочем месте, угодить начальству, оправдать свои действия парой цитат из книжек Пикуля, Семенова или Проханова, дотянуть лямку до выходных или отпуска и отправиться на дачу, в зависимости от чина шестисоточную или многогектарную.

И никакой рефлексии, сомнений, угрызений, не из-за врожденной злобности, а от полного душевного омертвения и выгорания. Выродившееся продолжение уже вырожденных недорослей из Веселой башни - "Эх, мне бы мясокрутку применить, а я его сдуру ломиком по бокам, ну, сломал ребро. Тут отец Кин меня за виски, сапогом под копчик, да так точно, братья, скажу вам - света я невзвидел, до се больно. "Ты что, - говорит, - мне матерьял портишь?"

И нечего смеяться над этими лицами или радоваться, что нами правят не прирожденные злодеи, а "серые". Тяжесть их правления от этого не меняется и даже не поправляется их некомпетентностью, да и для нас нет никакой чести в том, что мы бездействием и пассивностью продлеваем такое правление".