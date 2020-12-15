"Вчера на "Дожде" у меня был разговор об убийцах из ФСБ и расследовании об отравлении Навального. Депутат Госдумы (правда, от ЛДПР) Сергей Калашников сказал: вы знаете, я не смотрел, но считаю, что это все домыслы. Растерянность. Непонимание, что дальше. Какие бы слова ни разносились с кремлевских минаретов, они уже не имеют значения. Цугцванг. Какой ход ни делай - будет только хуже", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Промолчишь - потеряешь поддержку, соврешь - тем более. Десакрализация власти. Не отцы нации, а ворье. Не государство - а мафиозная корпорация. И только остатки телеаудитории продолжают создавать проценты рейтинга, которые уже никого в Кремле не утешают. Плитка горит под ногами.

Сначала вы работаете на репутацию, а потом репутация на вас. И нельзя сказать "горшочек, не вари". Грабили ЮКОС, убивали всех подряд за границей и внутри, развязывали войны, наказывали сирот - и получили то, что и должны были получить.

Можно врать по телевизору или не врать по телевизору: реакция одинаковая. Там молчат? - Есть, что скрывать! Там говорят? - Значит, врут.

Но это расследование - особый случай. Приведенные факты - убедительные. Те, кто вчера поддерживал власть, потихоньку отходят в сторону, чтобы не ассоциироваться с преступниками. Сомневающиеся тоже сделали вывод.Рано или поздно общество выйдет из гражданской комы, и поток вранья, жестокости и преступлений власти приведут к закономерному финалу".