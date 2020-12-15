"Навальный поставил Путина перед сложным выбором. У президента теперь есть три возможных варианта реакции", - пишет экономист в Facebook о свежем расследовании отравления оппозиционера.

"1. Допустим, что данные о передвижениях и телефонных разговорах сотрудников ФСБ не соответствуют действительности. Мы это проверить не можем (я лично гадать не собираюсь). Мы можем лишь проследить за общей логикой событий, которую предложил Навальный, и надо признать, что она выглядит убедительно (здесь у меня однозначное мнение). Поэтому, если факты вымышлены, то Кремль должен представить реальные факты прессе (в том числе зарубежной) так, чтобы они были доступны для проверки. Опровергнуть вымысел можно очень легко... но лишь в том случае, если это вымысел.

2. Если Кремль не пойдет на публичное опровержение, то фактически это будет признанием вины тех сотрудников ФСБ, о которых сказано в расследовании. И тогда Путин оказывается перед второй развилкой. Навальный обвинил именно его в покушении, сказав, что даже глава ФСБ Бортников не смог бы в этом случае действовать без санкции начальства. Я лично не уверен, что это так, но мое мнение неважно. Важно, что предпримет Путин. Если он не предпримет каких-то действий против лиц, виновных в покушении (хотя бы рядовых исполнителей), то получится, что он их покрывает. А зачем покрывает? Ответ вытекает из обвинения, с которым выступил Навальный.

3. В общем, Путин сможет "сохранить лицо" либо если опровергнет факты, либо если сдаст виновных. Первое сделать нетрудно, если факты вымышленные. Второе сделать тоже нетрудно, поскольку Путин - президент России и обладает полным правом увольнять подчиненных и ставить вопрос перед прокуратурой о возбуждении уголовного дела. Вполне возможно, что сдать первых лиц из числа силовиков он не может по политическим мотивам, но сдать уже раскрытых и изрядно напортачивших исполнителей можно запросто. Если же мы увидим обычную реакцию Кремля в лице невнятно все опровергающего Пескова, то это фактически станет признанием вины".