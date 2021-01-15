"Российская бюрократия очень любит руководить страной и экономикой. Она всегда мнила себя "главным европейцем", "просвещенным слоем", "государственниками, заботящимися о благе" (при этом не прекращая разворовывать бюджет и брать взятки), однако всегда приводила страну к военной катастрофе или экономическому краху", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"И вот, когда крах или военная катастрофа наступают, тогда российская бюрократия нехотя решает устроить либерализацию и дать возможность народу подзаработать. Так было после первой Крымской войны, когда убедительно доказанная отсталость страны заставила Александра II освободить крестьян и дать старт российской индустриализации, которая закончится через 100 лет уже при Хрущеве.

Так было и с НЭПом, когда после построенного Лениным и Ко "военного коммунизма" дали возможность народу заниматься бизнесом, чтобы потом народ ограбить. Так, было и с "хрущевской оттепелью", которая после наступившей стагнации последних лет власти Сталина дала самые выдающиеся достижения СССР: запуск Спутника и Гагарина.

Так было и в 1990-е, когда после экономического краха СССР, до которого его довела 19-миллионная КПСС со своими ЦК, Политбюро, съездами и генсеками, дали свободу предпринимательству, чтобы с 2000-х "силовики" и чиновники начали "отжимать бизнес" и ограничивать свободы.

Мы потихоньку приходим к тому, что бюрократия опять приведет Россию к экономическому краху, и опять ей понадобится либерализация. Наша задача не дать в следующий раз приобрести бюрократии такую силу, чтобы она начала руководить экономикой и страной, а знала свое место!"