Екатерина Шульман
Последнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы, 24 декабря 2020 года
Госдума РФ
Последнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы, 24 декабря 2020 года
 
 
 
Последнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы, 24 декабря 2020 года
Госдума РФ

"Кто ждет Навального из Берлина, кто Байдена в Вашингтоне, а у нас Дума начнет работать 18 января и много, много радостей детишкам принесет", - пишет политолог Екатерина Шульман на своей странице в Facebook.

"Особенность открывающийся сессии в том, что она предвыборная, последняя в этом созыве. Следовательно, чем ближе к лету, тем меньше резона принимать нечто, раздражающее избирателя, особенно если избиратель способен выразить свое раздражение в организованных формах.

Частично по этим причинам (наряду с необходимостью превентивно отразить американскую угрозу, подступающую по берлинскому направлению) в конце прошлого года было ударно принято такое количество законодательной дряни - чтобы в новую сессию приносить гражданам уже сплошь розовые прянички и золотые шишки.

Из этого следует, что недопринятые остатки дряни будет большой соблазн замести под ковер и оставить в наследство новому созыву: но для этого законодателю должно быть понятно, что пряничек, а что камушек (сам он различить их не способен). Увы, этот общий принцип универсально применим и к тем законам, которые вы хотели бы видеть принятыми: всё "неоднозначное" будет откладываться на потом.

Но это и шанс, затянув время, похоронить то, что вам не нравится: кто не успел на последний пароход в Константинополь, тот опоздал".