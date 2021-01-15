Последнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы, 24 декабря 2020 года

Госдума РФ

"Кто ждет Навального из Берлина, кто Байдена в Вашингтоне, а у нас Дума начнет работать 18 января и много, много радостей детишкам принесет", - пишет политолог Екатерина Шульман на своей странице в Facebook .

"Особенность открывающийся сессии в том, что она предвыборная, последняя в этом созыве. Следовательно, чем ближе к лету, тем меньше резона принимать нечто, раздражающее избирателя, особенно если избиратель способен выразить свое раздражение в организованных формах.

Частично по этим причинам (наряду с необходимостью превентивно отразить американскую угрозу, подступающую по берлинскому направлению) в конце прошлого года было ударно принято такое количество законодательной дряни - чтобы в новую сессию приносить гражданам уже сплошь розовые прянички и золотые шишки.

Из этого следует, что недопринятые остатки дряни будет большой соблазн замести под ковер и оставить в наследство новому созыву: но для этого законодателю должно быть понятно, что пряничек, а что камушек (сам он различить их не способен). Увы, этот общий принцип универсально применим и к тем законам, которые вы хотели бы видеть принятыми: всё "неоднозначное" будет откладываться на потом.

Но это и шанс, затянув время, похоронить то, что вам не нравится: кто не успел на последний пароход в Константинополь, тот опоздал".