"Испортила нас политкорректность. Кругом словоблудие. Слушаешь иной раз, слушаешь и не поймешь, а о чем же это докладчик говорит. Исчезла прямота в изложении мысли. Конкретика исчезла. Обо всем в общем и в среднем, фразы округленные, как бы кого не задеть и всем понравиться. Взять, к примеру, такой жанр как ежегодное Послание. По форме оно Федеральному Собранию, но по сути-то - к народу. А народ он разный! Среди народа есть люди приятные и понимающие, а есть, к которым не только обращаться, а глаза бы никогда их не видели", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"Вот, если бы я был Директором России, то выступал бы с адресным Посланием, то есть только перед своими ребятами. И не размазывался бы мыслЯми по дереву, не разводил бы "ля-ля", а взял бы, как говорится, за рога, и чисто конкретно сказал прямо о главном.

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Друзья, коллеги и соратники! А также подельники друзей, коллег и соратников!

Щедро вознаградил нас Господь за духовность нашу и следование заветам Его. Где не начни сверлить - нефть фонтаном пробьет, либо газ тугой струей ударит! А ежели ни нефти, ни газа - значит сверло в алмазы уперлось! С такими богатствами возвышаться бы России своим могуществом над всем прочим миром, да обустроиться внутри себя на зависть другим народишкам. Как сыр в масле катались бы, да внутренние враги не дают и слишком нахлебников много! Правда, с врагами внутренними навыки борьбы нынче потихоньку возвращаются. Разумеется, зонтиком уколоть или ледорубом - не наши методы. Не те времена. Да нам это и не надо. Нам это невыгодно. Хотя клеветники обвиняют нас в применении какого-то "Новичка", которого у нас никогда не было, а остатки давно уничтожили.

Боремся с нечистью гуманно. Сильно борзых за границу определяем, а кто языками иностранными не владеет и упрямится, те обычно наркотиками злоупотребляют. Стоит обратить на такого правдолюбца внимание, так сразу - либо карманы его набиты героином, либо в личной машине мешок марихуаны находится. А если не употребляет, либо осторожный чрез меру, значит Кировским лесом промышляет или косметику у "Ив Роше" ворует. Ну и по привычному маршруту вражину - в места не столь отдаленные.

Им, кстати, в местах не столь отдаленных и думается лучше. Книжки умные начинают писать. Один про ГУЛАГ уж сколько десятков лет назад написал, а до сих пор в других странах зачитываются. А вот на счет ртов лишних - проблема серьезнее. Этих бюджетных нахлебников очень много расплодили. Пенсионеров прежде всего. Вроде и возраст пенсионный повысили, а не помогает. Как тараканы! В какое социальное учреждение или поликлинику не загляни - всюду битком. Даже оптимизация здравоохранения их не отпугивает. Вроде и круглому дураку ясно, что реформа нацелена не на облегчение жизненных страданий, а на сокращение числа самих страдальцев. Нет, прут как прежде. Где же тут денег напасешься?!

В идеале на благодатной нашей российской территории нужно оставить только тех, кто укрепился во власти и в непосредственной близости к ней. Ну, и тех, кто нефть-газ-алмазы добывают для власти и близких к ней. Еще, разумеется, ФСБ-МВД-Росгвардию для охраны тех, кто во власти и близких к ней, от тех, которые нефть-газ-алмазы добывают для тех, которые во власти и близкие к ней. Да, конечно, еще шоу-бизнес для утех и развлечений тех, которые во власти и близкие к ней и тех, которые их охраняют от ... Не весь шоу-бизнес, весь накладно будет, а только патриотический. Ну и эту еще, элиту оставить... Хотя нет, элита она же и есть те, которые около власти околачиваются.

Вот тогда, освободясь от врагов внутренних и балласта социального, и воспарит Россиюшка ввысь, и обретет полагаемое ей величие и благодать!

Господь с нами! Так победим!