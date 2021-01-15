"Любая государственная система стабильна только при двух условиях: независимость от личности временного "управляющего" государством; обязательная сменяемости власти при реальной конкуренции на выборах, как базовый элемент отчетности тех, кто хочет поуправлять перед теми, кто их выбирает. Если эти два условия не выполняются, то неизбежно возникает узурпация власти и потом все гнойники и струпья этой гниющей системы. Вроде, очевидно каждому кто хотя бы листал историю", - пишет предприниматель в Facebook .

"Идем дальше. Избрание Трампа четыре года назад конечно было жесткой шуткой, но не большей, чем избрание до этого Буша-младшего, еще одного "яркого" республиканца, и то избрание полностью отражало суть стабильной американской политической системы и весь смысл базовых принципов американского общества: выборы президента США - это шоу, которое не может изменить главное: основы государства, изложенные в Конституции и определенные ей свободы и права граждан.

Как бы ни было кому-то горько из демократов или просто разумных и вменяемых американцев, но тогда, четыре года назад, никто из них и подумать не мог в страшном сне, что можно, обидевшись на выбор народа и ссылаясь, например, на тот факт, что и тогда, так-то, большинство американцев проголосовало против этого шута, и только хитрости с распределением голосов выборщиков позволили ему выиграть, и вот, обидевшись на это, демократы призвали бы штурмовать Капитолий, представили? Не получается представить? Еще раз: главное - сменяемость и независимая судебная система, которая выправит любые зигзаги любого трампа. Так почему же в этот раз, когда Трамп очевидно проиграл, некоторые его сторонники вдруг решили, что это конец Света или как минимум Апокалипсис и гори все огнем? Может, ответ на этот вопрос заключается в том, что срать они хотели на те самые главные принципы и устои современного американского общества (читай: любой нормальной цивилизации), что большинство из этих сторонников - это белые эмигранты новой волны, и большинство из них по-прежнему говорит, думает и пишет в социальных сетях на языке своей бывшей Родины, а многие откровенно признаются, что тяготятся американским обществом, американским образом жизни и американскими порядками?

Может, дело в том, что в толпе, идущей на Капитолий, превалировали "исторические" флаги рабовладельческой конфедерации, звучали лозунги Ку-клукс-клана и всяческих адептов теорий заговоров типа QAnon? Отдельный вопрос, как в этот сброд неофашистов и расистов попали многие и многие русскоговорящие евреи, живущие в Америке или в Израиле, не знаю точного ответа на этот вопрос. Могу только предположить, что это обычная человеческая благодарность за поддержку государства Израиль, и тут, возможно, срабатывает старый исторический принцип: Слава Пилату, отпустившему Варавву".