"Ужасные видео из Минска. Полиция избивает детей и молодёжь, защищая сошедшего с ума диктатора", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Никакого смысла в этом нет - год остался сидеть Лукашенко, или пять - этот год или пять лет будут состоять из посадок (в тюрьме сидит несколько кандидатов в президенты) и избиений на улицах.

Никакого шанса на то, что он вернет себе популярность - и ему не придется держать людей в тюрьме и избивать прохожих - никакого шанса на это нет. Можно победить оппозицию, но нельзя победить старость.

Таких случаев в истории - чтобы старый, непопулярный диктатор стал снова популярным - по-моему, не было. Если Лукашенко чего и добился в первые десять лет, он все похоронил в последние.

Идиотская реакция на коронавирус добила остатки популярности - если приходится сажать оппонентов в тюрьму, это верный признак, что никакой популярности нет.

Бывали диктаторы, которые начинали с избиений, тюрем и расстрелов и потом все "успокаивали", но на этой стадии - после двадцати пяти лет у власти - уже не бывает. Надеюсь, это понимают и минские силовики - и избавятся от урода до того, как он прикажет не избивать граждан, а стрелять в них".