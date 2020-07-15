"Госдума приняла во втором чтении законопроект о "трехдневном голосовании". Что это означает на практике, недавно объяснил Борис Вишневский: основная часть демократических процедур теперь будет проходить ночью, в запертых зданиях избиркомов, в отсутствии наблюдателей. Ночью неправильные бюллетени могут магически превращаться в правильные. Эта технология использовалась для "обнуления" и теперь на нее делается кремлевская ставка: выигрывать выборы иначе власти больше не в состоянии", - пишет обозреватель и преподаватель НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"Хабаровский край демонстрирует сейчас, как выборы перемалывают авторитаризм. На выборах 2018 года там победил ничем не примечательный альтернативный кандидат Фургал, из полностью подконтрольной властям ЛДПР. Ему как человеку избранному гражданами, а не назначенному из Москвы, пришлось перед гражданами же и отчитываться о своей работе.

Сразу после обнуления, Москва выложила против Фургала компромат, который хранила больше десяти лет - он был гарантией полной лояльности. Фургал сидит, а люди протестуют уже почти неделю, впервые в истории края. За назначенного губернатора и, например, за Сергея Семеновича Собянина, не вышел бы на улицу ни один человек, все выстроились бы в очередь на милости к следующему назначенцу.

Выборы создают противовес Кремлю из частично подотчетных популистских элит и граждан, остервеневших от московского хамства и готовых защищать свой политический выбор.

Так что во время ближайших крупных кампаний Кремлю нужно будет решать нерешаемую задачу: как сохранить минимальную правдоподобность процедуры голосования при ее финальном содержательном обнулении. "Трехдневное голосование" и партия танчиков уже на подходе".