"В связи с протестами в Хабаровске нас стали опять запугивать "русским бунтом". Мол, если что, вам же интеллигентам в первую очередь и прилетит. Не запугаете. Гораздо хуже - безумный царь, садисты-жандармы, воры-чиновники, жулики-олигархи, лжецы-телевизионщики, вся подлая, продажная, трусливая статусная "элита" общества", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"На всех немногих в истории России честных выборах большинство избирателей голосовало за демократов. Так было и в конце 17-го года на выборах в Учредительные собрание и на рубеже 90-х годов. В первом случае демократии положили конец большевики, набравшие меньше четверти голосов и разогнавшие УС. Во втором - ельцинская олигархия, расстрелявшая Белый дом, а потом протащившая полуживого алкоголика на второй президентский срок. В 90-е произошло манипулятивное вырождение юной российской демократии, а в нулевые - безжалостно зачищены последние ее остатки.

Не народ предал демократию, а т.н. демократические лидеры, думавшие прежде всего о своей карьере и бизнесе друзей. Потом некоторые из них опомнились, но было поздно.

Я, хоть и не был лидером, но какое-то участие во всем этом принимал, всякими политтехнологиями занимался и с себя ответственности не снимаю. Именно мы, активные участники политической жизни 90-х - начала 00-х своими непристойными предвыборными играми привили населению стойкое отвращение к демократии и вымостили дорогу путинской диктатуре".