"В Беларуси после паузы снова обещают конституционную реформу. Изначально в Минске и Москве предполагалось, что именно она и досрочные выборы после нее призваны вывести страну из политического кризиса, т.е. увести людей с улиц и площадей. Но, чтобы запускать эту реформу и обсуждать ее всем народом и на всех площадках, к чему призывает Лукашенко, нужно... нужно увести людей с улиц и площадей - не проводить же обсуждение так, как провели инаугурацию. То есть, стало очевидно: предписанное властями антикризисное средство уместно только после устранения если не самого кризиса, то его проявлений с политической поверхности", - пишет вице-президент фонда "Либеральная миссия" на своей странице в Facebook.

"Поэтому протестующих стали разгонять с повышенным рвением - дубинками, водометами, светошумовыми гранатами. И поэтому же Лукашенко явил себя белорусским оппозиционерам, изъявив готовность к диалогу с ними в следственном изоляторе. Рассчитывая на их понимание, что "конституция на улице не пишется". Рассчитывая отщепить от оппозиции умеренное крыло и, соответственно, его сторонников, готовых отказаться от требования новых выборов президента, предшествующих конституционной реформе, в пользу реформы, предшествующей таким выборам. То есть, при президентстве Лукашенко, что по факту будет означать его легитимацию.

Какие-то слабые и не очень очевидные симптомы, свидетельствовавшие о готовности части оппозиции к такому сценарию, раньше можно было уловить, о чем мне (и не только мне) в свое время приходилось писать. Мы не знаем, согласились ли люди, с которыми общался в СИЗО Лукашенко, помочь ему остановить протест, запустить конституционную реформу и участвовать в ее обсуждении. Но можно точно сказать, что сценарий этот вполне устроил бы Москву, которая диалог диктатора с арестантами успела уже одобрить.

И еще можно сказать, что конституционная реформа при выведении общества из сопротивления нелегитимной власти приведет в Беларуси к возникновению не институциональной альтернативы политической системе, утвердившейся в российском сегменте союзного государства, а ее подобия.

Может быть, уже без Лукашенко, но он будет стараться, чтобы без него не обошлось".