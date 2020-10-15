"Кошмар. "Яндекс" выложил статистику запросов за прошлую неделю (5-11 октября). Количество показов результатов поиска по запросам со словом "обоняние" в целом по России выросло за неделю на 35% до 335 тысяч. Это в 2,4 раза выше майского максимума", - пишет аналитик на своей странице в Facebook.

"Для понимания масштаба: за все время с начала пандемии до середины августа "Яндекс" зафиксировал 2,08 млн показов по запросам со словом "обоняние". Накопленную избыточную смертность за апрель-август демограф Алексей Ракша оценивает, если я не ошибаюсь, в 85 тысяч. То есть соотношение запросов и смертей примерно 25:1. Если это соотношение сохранится (хотя конечно хочется надеяться, что оно изменится в сторону меньшей смертности), то 335 тысяч запросов за неделю - это +13 тысяч смертей. На текущей неделе запросов будет еще больше.

Слабый позитивный сигнал: замедление темпов роста. До этого с начала сентября рост все время разгонялся - в первую неделю сентября было +10% к предыдущей неделе, потом +16%, +25%, +36%, и наконец на неделе на границе сентября и октября за одну неделю +43%. На прошлой неделе "всего" +35%. На этой предположу, что будет плюс 20-25%. Как скоро пройдем пик - пока рано гадать, увы.

То, что этот рост не наведен медийным шумом или сезонными простудами, видно из сравнения с динамикой других запросов. "Насморк" и "простуда" не растут, "симптомы коронавируса" растут - но намного медленнее, чем "обоняние". Зато запросы про "пропал вкус" выросли на 34% - почти вровень с "обонянием".

Растет и "секретный запрос" (условно обозначаемый как "КМ"), про который я писал на прошлой неделе. Притом сразу +50% за неделю. Но при внимательном рассмотрении я увидел, что его динамика отстает скажем от динамики "обоняния" примерно на 1-2 недели. И этот лаг логичен, поскольку "секретный запрос" характерен не для первых дней заболевания, а для последующих этапов - или даже для первого времени после выздоровления. Так что рост "секретного запроса" на прошлой неделе всего лишь подтверждает, что рост запросов про "обоняние" неделей и двумя неделями ранее связан именно с ростом заболеваемости, а не с чем-то другим.

Берегите себя и близких. Нас ждут очень тяжелые недели впереди".