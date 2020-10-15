"Решение об отставке, принятое сегодня пятым президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым вряд ли означает, что киргизская смута заканчивается. Скорее всего, она переходит в новую стадию. Жээнбеков стремится, как и в ночь на 6 октября, когда толпа штурмовала Белый дом, избежать столкновений и кровопролития. Думаю, он честен, когда говорит сегодня, что уступает ультиматуму свеженазначенного премьер-министра Садыка Жапарова, чтобы не допустить похода толпы сторонников премьера уже теперь и на загородную резиденцию президента, где их встретила бы вооруженная охрана", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Новых столкновений сегодня не будет. Но не будет и президента, его полномочия теперь отходят только вчера избранному спикером парламента Канату Исаеву, лидеру партийной фракции "Кыргызстан". Его избрание было тактическим компромиссом, который позволил только с третьего раза легитимно назначить Жапарова премьер-министром. Все эти назначения и отставки последних дней происходили под неусыпным надзором нескольких сотен сторонников Жапарова, которые беспрестанно митинговали на улицах Бишкека. Именно премьер видится сегодня главным бенефициаром нынешних потрясений в республике.

С этой точки зрения, есть риск, что проведение новых парламентских выборов, которые должны состояться до конца 2020 года, скорее всего, в декабре, а также подготовка к внеочередным президентским выборам, будут происходить в условиях, максимально удобных для "технического" премьера Жапарова. Ведь похоже, что именно он и его сторонники уже видят его следующим президентом Киргизии.

Насколько готовы к подобному сценарию в Москве, сказать трудно... Тут не успевают привыкать к очередному киргизскому начальнику, как его уже сносит очередная смута. Или такая вот киргизская Санта-Барбара, как сейчас. Нынче, правда, ее главными героями становятся "вторая или третья силы", как называет местных "авторитетов" премьер Жапаров, очевидно, на них оглядывающийся...

У Кремля остается единственный, если можно так выразиться, конвенциональный способ остановить сползание Киргизии в пучину хаоса и под власть организованного криминала и она его применяет - приостановку финансовой помощи.

События в Бишкеке дали все основания говорить, что за спиной свежеиспеченного премьера стоят киргизские ОПГ, демонстративно шантажирующие слабую власть. Забавно, что сам Жапаров называет их "третьей силой"... Реально же криминал давно уже рулит Киргизией".