"Кириенко, Бортникова и прочих не пустят в Евросоюз из-за отравления Навального. Санкции. Спасибо и на том. Во-первых, бьют не по стране и гражданам, а по конкретным людям во власти - это правильный подход", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Во-вторых, персональные санкции - самые болезненные для путинской элиты. Как раз здесь мой ролик на эту тему. Многие из них точно не хотят поменять австрийскую горнолыжку и недвижимость на Западе на какой-нибудь чеченский курорт "Ведучи".

Но придется, а как иначе.

И элитке урок: вы бы от них уже отодвинулись подальше. На социальную дистанцию. А то, не ровен час, не ковид, так санкции подхватите - они поопаснее будут. Прости тогда прощай, сытая, европейская, украденная у россиян старость. От вас будут просто отгораживаться. Забором.

Но вот все остальное - только в наших руках. Хватит уже с надеждой смотреть на Европу: она с нашими проблемами все равно разбираться не будет, просто отвернется брезгливо. Разбираться - наша проблема".